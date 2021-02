BATISTUTA, Nuova vita negli USA? Offerta per allenare

La nuova vita calcistica di Gabriel Omar Batistuta potrebbe ricominciare dagli Stati Uniti. Secondo Olè, la storica punta della Fiorentina e della Nazionale argentina starebbe trattando per diventare il tecnico di un club statunitense. Sarebbe il suo ritorno al calcio dopo l'addio nel 2005 quando era all'Al-Arabi in Qatar, l'offerta sarebbe sul tavolo e come vice porterebbe José Antonio Chamot. Top secret la squadra.