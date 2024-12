BASILICATA, Arbitro 23enne salva la vita a uno spettatore

FirenzeViola.it

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Un arbitro lucano ha salvato la vita a un uomo che durante Pietragalla-Viribus Potenza aveva avuto un attacco di cuore. La storia la racconta lo stesso Saverio Candela, 23enne della Sezione di Moliterno, ai canali ufficiali dell'AIA: "Per ciò che avevo appreso al Corso di primo soccorso mi sono sentito di agire, consapevole che il primo intervento può essere determinante contro la morte improvvisa. Adesso ciò che conta è che questo signore si sia ripreso".

Il fatto è accaduto domenica scorsa, con attimi concitati nei quali l'arbitro ha fermato la partita ed è corso in tribuna per esercitare manovre di primo soccorso a un sostenitore in balìa di un attacco di cuore, già incosciente. Grazie al supporto del direttore di gara lo spettatore ha resistito fino all’arrivo dell’ambulanza e si è salvato. Le squadre non se la sono poi sentita di riprendere a giocare per la tragedia sfiorata e recupereranno in data da destinarsi, ma alla fine si è trattato di una storia a lieto fine grazie al pronto intervento del giovane arbitro.