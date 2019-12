BASILE, Politano? Sarebbe perfetto per Firenze

l giornalista de Il Corriere dello Sport-Stadio Massimo Basile, corrispondente da New York e profondo conoscitore della proprietà della Fiorentina, ha fatto il punto della situazione sulle vicende di casa viola: "Con l'infortunio di Ribery i viola saranno costretti a prendere qualcuno dalle caratteristiche simili a gennaio. Politano piace davvero e Pradè lo voleva già questa estate. Lui sarebbe perfetto per Firenze. Non è facile trovare un ottimo attaccante a gennaio ma la Fiorentina ci sta provando comunque. Quando Pedro arrivò a Firenze sapevano già che non sarebbe stato pronto".