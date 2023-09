BARONE, Vogliamo andare avanti per sognare

FirenzeViola.it

Joe Barone ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Genk-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

Che corrente di pensiero ha la Fiorentina?

“La Fiorentina vorrà fare molto bene in questa competizione. La finale ci ha lasciato un qualcosa di importante. Vogliamo portare la squadra più avanti possibile, vogliamo sognare”.

Che momento sta vivendo Beltran? Quanto conta il gruppo per i nuovi arrivati?

“Avere in questa formazione tre ragazzi del settore giovanile è un bel punto di partenza e di orgoglio. Se il gol arriva da un difensore o da un centrocampista e non dalle punte non importa, basta vincere. I nostri attaccanti sono stati scelti col mister, noi ci crediamo. Abbiamo fatto un ottimo investimento sia con Beltran che con Nzola”.

Sulla situazione degli immigrati: “Oggi la Fiorentina rappresenta l’Italia qui a Genk, ci saranno anche altri italiani che tiferanno per noi. La sofferenza degli immigrati la capiamo, noi possiamo stare vicini a loro rappresentandoli in queste gare”.