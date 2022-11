BARONE, Sogniamo in grande. Aspettiamo Nico

Al TgR Rai Toscana, il dg viola Joe Barone ha speso parole per il Viola Park, il nuovo centro sportivo della Fiorentina che ospiterà il prossimo ritiro estivo: “Sogniamo in grande. Quando fai una struttura del genere hai già pensato in grande. Però ci vuole del tempo. È la prima volta che la Fiorentina entra nel Viola Park totalmente. Perché il ritiro non riguarderà solo la Prima Squadra, ma anche il settore giovanile. Bisogna che il flusso della tifoseria stia attorno alla squadra. Con questo, ci sono ancora dei lavori”.

Cosa ci si aspetta da Gonzalez in maglia viola?

“Tutta la società è accanto a Nico, soprattutto a livello mentale perché è un periodo difficile. È tornato a Firenze saltando il Mondiale. Ma Nico lavora per tornare ad essere quello che era quando l’abbiamo comprato dalla Germania. Questo è molto importante, abbiamo un grandissimo rapporto. Lui tornerà a gennaio e sarà pronto per la seconda parte del campionato”.

C'è un regalo che i tifosi si devono aspettare dalla società?

“Il regalo alla tifoseria è quello di migliorare, arrivare a livelli superiori rispetto a quelli dove siamo oggi”.