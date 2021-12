BARONE, Ringraziamo il Meyer: guardiamo al futuro

Il dg della Fiorentina, Joe Barone, ha rilasciato un’intervista al media ufficiale del club per parlare del nuovo Family Center al Meyer: “Si tratta di una progettazione al futuro per l’accoglienza delle famiglie qui al Meyer. Direi che, nella cura dei bambini, l’accoglienza delle famiglie è molto importante. Io vorrei ringraziare il Meyer, nostro partner anche per questo grandissimo evento. Ringrazio anche Rocco Commisso e la sua famiglia per darci questa opportunità di avere una Fiorentina al futuro con la costruzione del Viola Park, iniziativa che conta tanto. Vorrei arrivare a un anno che ci porti a una giornata così: queste sono le cose che contano”.