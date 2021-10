BARONE, Per Vincenzo è speciale ma è tranquillo

Prima della sfida contro lo Spezia, ai microfoni di DAZN si è presentato il direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Queste le sue parole in merito alla speciale partita per il tecnico viola: "Vincenzo è abbastanza tranquillo. Per lui è ovviamente una partita particolare però ha preparato la partita come sempre, penso che lui come la squadra siano pronti per questa partita".