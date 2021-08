BARONE, Felici per Nikola, ha sempre dato il massimo

Il direttore generale Joe Barone ha commentato al sito ufficiale della Fiorentina il rinnovo di Nikola Milenkovic: "Giornata importante, voglio ringraziare il presidente che ci fa lavorare in maniera tranquilla e ci permette di tenere qui un giocatore come Milenkovic. Un ragazzo giovane, internazionale che ha esperienza in serie A e significa molto per tutti noi. Con il gioco che propone Italiano è una cosa in più per Nikola con una difesa molto alta. In questi due anni abbiamo avuto un cammino di sofferenza ma lui è stato un ragazzo sempre unito al gruppo, al quale ha dato il massimo e questo ci fa piacere. Non ha mai chiesto di andare via e abbiamo sempre continuato a parlare del rinnovo ed ora eccolo qui. Ringrazio anche la sua famiglia che è qui. E' un momento importante per loro ma anche per la Fiorentina in generale".