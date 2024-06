BARAK, Il suo ricordo dopo la partita con il Brugge

FirenzeViola.it

Antonin Barak è in ritiro con la sua Repubblica Ceca in attesa dell'esordio della sua Nazionale agli Europei contro il Portogallo il 18 giugno.

Nel frattempo, anche in questo periodo non trascura la Fiorentina: sul suo profilo instagram il centrocampista ceco ha postato una storia dove testimonia l'amore per il calcio e, in particolare, quello verso i tifosi viola. Il video risale alla notte tra l'8 e il 9 maggio scorso quando la squadra tornò trionfante a Firenze dopo aver ottenuto la qualificazione alla finale di Conference a discapito del Brugge.

Barak quella notte era apparso uno dei più euforici perché inizialmente non era salito sul pullman rimanendo a festeggiare con i tifosi che lo acclamavano anche con un coro.

"Per questi momenti volevo sempre giocare a calcio! Che ti da tanta gioia, però ci sono sempre anche momenti difficili. Comunque questo mi porterò per sempre dentro il mio cuore".