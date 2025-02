Banchelli: "Mercato ottimo: arrivate pedine top. Questa Fiorentina è da Champions"

L'ex viola Giacomo Banchelli ha parlato al sito News.Superscommesse.it della Fiorentina. Queste le sue parole: "Nelle prime uscite, sia in campionato che nelle gare europee, la Fiorentina ha avuto un po' di difficoltà nell'ottenere risultati migliori, per il semplice fatto che la squadra era in piena sperimentazione nell'assimilare al meglio le idee di gioco pretese da Palladino, ma credo che tutto il gruppo fosse compatto e dalla parte del proprio allenatore sin dal primo giorno. Dopo un altro periodo meno brillante, fino alla sconfitta di Monza, mi sembra che la squadra abbia trovato di nuovo una certa convinzione della propria forza. Del resto, gli ultimi risultati e la classifica parlano chiaro. Non è affatto una casualità che la Fiorentina si ritrovi nelle posizioni che più contano".

Qual è il giudizio sul calciomercato di gennaio della Fiorentina? "Direi che sia stato ottimo, perché sono arrivate delle pedine fondamentali che sono funzionali al gioco di Palladino. Direi che le scelte fatte sono state ampiamente ponderate. Presenze come quella di Folorunsho e Fagioli, due centrocampisti di gamba e di grande corsa, potrebbero risultare determinanti per il prosieguo della stagione. Zaniolo è un acquisto importante, ma è abbastanza lontano dallo stato di forma. Ha bisogno soltanto di giocare in maniera costante per rendere al meglio. Tanta potenza e fisicità dalla sua, qualità importanti da cui può venire fuori un calciatore ancora più completo. Saranno determinanti le motivazioni e Palladino farà di tutto per spronarlo e renderlo importante. Tutti si augurano che a Firenze possa venire fuori il migliore Zaniolo.".

Questa Fiorentina è da Champions League?

"Sì, ritengo che la rosa della Fiorentina sia ottima per competere a certi livelli. Il mercato è stato condotto con criterio e sono arrivati rinforzi importanti. Considerando anche lo schieramento che adopera Palladino, occorre sperare che Moise Kean stia sempre al top della condizione, perché lui resta l'attaccante principale e non c'è un suo sostituto. Tolte le prime tre della classifica, credo che se la possa giocare alla pari con le dirette rivali".