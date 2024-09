BALLOTTA, Fossi in Terracciano me la sarei presa per De Gea ma lui...

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex portiere della Lazio Marco Ballotta ha parlato del dualismo De Gea-Terracciano: "Prendere giocatori importanti come De Gea va bene ma Terracciano non si meritava questo dualismo visto che aveva fatto bene in queste ultime stagioni. Fossi stato in lui io me la sarei un po' presa ma lui è un professionista quindi ha accettato la situazione e si sta giocando le sue carte. D'altronde il posto assicurato non ce l'ha mai nessuno e, con tante partite da giocare, due portieri titolari servono e la Fiorentina in quel ruolo è copertissima"