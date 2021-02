BAIANO, Viola, manca chi detta i tempi. E su Sarri...

L'ex attaccante viola Ciccio Baiano ha parlato a Stadio Aperto su TMW Radio della situazione complicata in cui si trova la Fiorentina, con un piccolo excursus su Lukaku e un paragone importante, con bomber Batirstuta: "Fisicamente Lukaku è devastante, forse Batistuta segnava di più e giocava meno per la squadra: non farei però paragoni".

La Fiorentina rischia?

"Il gap non fa cullare sogni tranquilli, ma è anche vero che le altre non stanno facendo meglio e questo ti fa morale. Poi la Fiorentina negli ultimi tempi sinceramente la vedo migliorata sul gioco, ma non tanto sui punti, è questo che preoccupa. Sono convinto però che ne verranno fuori, anche perché le altre vanno veramente piano, per non rimanere in Serie A dovrebbe esserci un tracollo".

Quali sono le mancanze più evidenti?

"Per me manca un centrocampista dinamico che sappia dettare i tempi. In più ci vorrebbe una prima punta per affiancare Vlahovic, perché lui non lo è... Ieri si è visto che giocando con qualcuno accanto fa meno fatica. Almeno i difensori si dividono... Se però crei dieci palle gol, e ne concedi due come ieri, le partite le perdi".

Per il futuro, Sarri sarebbe adatto alla Fiorentina?

"Penso proprio di sì. Potrebbe allenare probabilmente qualsiasi squadra top, ma è normale che essendo da sempre simpatizzante viola, e me lo ricordo pure quando eravamo insieme a San Giovanni, gli piacerebbe farlo. Però ovviamente ci vuole un progetto importante, perché viene da Napoli, Chelsea e Juventus".