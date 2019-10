B. A RIPOLI, Partiti i lavori per il nuovo C. sportivo

Nel rispetto del motto di Commisso "fast, fast, fast", sono già partiti i lavori per il nuovo centro sportivo che sorgerà a Bagno a Ripoli. Lo riporta QuiAntella.it con le foto di camion e ruspe che entrano ed escono dai lavori. Per ora sono interventi preliminari di ripulitura dalla giungla di rovi e erbacce che circondava l’edificio, illuminazione della zona e allestimento dell’area di cantiere. Su circa 6 ettari di terreno l’intervento può iniziare senza dover attendere l’approvazione da parte del Comune di Bagno a Ripoli della variante urbanistica, mentre per i terreni acquistati dalla famiglia Guicciardini Corsi Salviati (circa 19 ettari) bisognerà aspettare la variante urbanistica in un tempo stimato attorno all'anno.