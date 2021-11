AVV. FAUGIANA, PIF vede il tifoso come cliente

L'avvocato esperto di diritto sportivo Carlo Faugiana ha commentato così l'interesse del fondo PIF ad acquisire la Fiorentina: "Mi ha sorpres l'interesse da parte di PIF visto che ha acquistato già il Newcastle. Sembrerebbe non ci sia nulla di ufficiale, vedremo come si svilupperà. Si tratta di un fondo diverso rispetto a quelli visti finora. È un fondo sovrano, legato ad uno stato. Gestiscono i fondi dello stato stesso, investendo in vari settori per ottenere dei vantaggi. L'interesse non è sportivo ma geopolitico. Essendo il calcio un industria, non bisogna sorprendersi di vedere questi fondi nel mondo del calcio. In questi casi la trasparenza scarseggia fortemente, come l'aspetto etico. Loro vedono il tifoso solo come un cliente, nient'altro".