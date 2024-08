ATALANTA, Scamacca infortunio grave: out fino al 2025

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri, durante l'amichevole contro il Parma, Gianluca Scamacca si è infortunato al ginocchio. Le sensazioni non erano positive e oggi si è avuto conferma della pesantezza delle prime diagnosi. Secondo quanto riportato da SkySport, il centravanti azzurro avrebbe riportato la rottura del legamento crociato anteriore, del menisco e del legamento collaterale. Tempi di recupero quindi che si annunciano lunghi, quasi sicuramente la punta ex Sassuolo non tornerà prima del 2025.

Il centravanti azzurro è già arrivato a Villa Stuart dove verrà operato dal professor Mariani ed inizierà il percorso di recupero. Questo infortunio cambierà anche i piani della Dea sul mercato sia in entrata che in uscita. Vedremo come reagirà la dirigenza bergamasca soprattutto, per quanto riguarda la Fiorentina, circa l'interessamento per Nico Gonzalez.