ATALANTA, Lista Champions: spunta anche Vlahovic

A poche ore dalla scadenza per la consegna delle liste Uefa, arrivano novità anche su quella dell'Atalanta. La squadra di Gasperini, prossima avversaria in campionato della Fiorentina, ha consegnato la lista dei 23 (più due dalla 'lista B dei calciatori cresciuti nel vivaio), con qualche sorpresa: esclusione di Gianluca Scamacca per infortunio e l’inserimento del classe 2005 Vanja Vlahovic sono le due scelte principali, con Sulemana che lascia il posto all'attaccante dell'Atalanta Under23. Questo l'elenco completo:

Portieri

Carnesecchi

Rui Patricio

Rossi

Difensori

Hien

Kossounou

Godfrey

Djimsiti

Kolasinac

Toloi

Scalvini (Lista B)

Centrocampisti

Bellanova

Ruggeri

Zappacosta

Cuadrado

Pasalic

Ederson

Samardzic

De Roon

Palestra (Lista B)

Brescianini

Attaccanti

De Ketelaere

Lookman

Vlahovic

Zaniolo

Retegui