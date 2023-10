ATALANTA, In 8 gare, preso gol solo da Frosinone e Viola

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, SQUADRA LIBERA. E SULLE CONDIZIONI DI BIRAGHI... Dopo la partita di ieri a Frosinone Italiano ha concesso una giornata libera (nonostante ci fosse un allenamento pomeridiano in programma) anche per far recuperare le forze a chi, con tante gare ravvicinate, dovrà fare il tour de force. Le attenzioni, alla ripresa,... Dopo la partita di ieri a Frosinone Italiano ha concesso una giornata libera (nonostante ci fosse un allenamento pomeridiano in programma) anche per far recuperare le forze a chi, con tante gare ravvicinate, dovrà fare il tour de force. Le attenzioni, alla ripresa,... NOTIZIE DI FV FRANCHI, IN CERCA DI RISPOSTE UNITE AGLI SCONTRI DIRETTI Il fattore casa e gli scontri diretti per risalire subito la classifica e dare un indirizzo ben preciso alla prima parte di stagione. Quelli che si appresta a vivere la Fiorentina saranno cinque giorni a dir poco determinanti, tanto in campionato quanto... Il fattore casa e gli scontri diretti per risalire subito la classifica e dare un indirizzo ben preciso alla prima parte di stagione. Quelli che si appresta a vivere la Fiorentina saranno cinque giorni a dir poco determinanti, tanto in campionato quanto... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 02 ottobre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi