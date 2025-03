Atalanta a Firenze senza Ederson e Gasperini: le altre decisioni del giudice sportivo

Nessuno squalificato per la Fiorentina per la prossima gara contro l'Atalanta mentre la Dea avrà Ederson e il tecnico Gasperini squalificati. Sono queste le decisioni del giudice sportivo dopo le partite dello scorso turno. Ecco la nota:

A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo sono stati squalificati per un turno di campionato Dele Alli (Como), Bastoni (Inter), Ederson (Atalanta), Hernani (Parma), Castro (Bologna), Martin (Genoa), Musah (Milan), Nicolussi Caviglia (Venezia), Paz (Como), Vecino (Lazio).

Anche Ranieri in diffida Entrano nella lista dei diffidati Haj Mohamed (Parma), Berisha (Lecce), Bondo (Milan, Kristensen (Udinese), Obert (Cagliari), Pavard (Inter), Perrone (Como), Jimenez (Milan), Krstovic (Lecce), Ranieri (Fiorentina), Strefezza (Como). Sono stati inoltre squalificati per una partita l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini (che ha avuto anche una multa di 15mila uero) e l'allenatore del Como Cesc Fabregas.

Tra le società, oltre alla maxi multa alla Fiorentina per la coreografia anti-Juventus, sono state multate anche Venezia (12mila euro, per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti dei so stenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni e nel recinto di giuoco, un petardo e due fumogeni), Genoa (10mila, per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo e al 31° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni che costringevano l'Arbitro, in entrambe le occasioni a sospendere la gara per circa un minuto, per avere, inoltre, lan ciato, sempre sul terreno di giuoco, due bottigliette in plastica e un og getto cilindrico), Atalanta (8mila), Monza, Bologna, Lazio e ancora Venezia (3mila euro)