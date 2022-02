ATA-ACF, Per i bookie Dea favorita. Muriel-Piatek...

Atalanta e Fiorentina puntano a riscattare il brutto weekend di campionato in cui hanno ottenuto due sconfitte interne, centrando la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri vogliono mettere la ciliegina sulla torta a un ciclo forse irripetibile conquistando il primo titolo dell’era Gasp, stessa sorte per i viola che vorrebbero regalare una gioia al presidente Commisso, ancora a digiuno di trofei. L’occasione per i betting analyst di Stanleybet.it sembra più favorevole all’Atalanta, offerta a 1,76. Si gioca a 3,90 il pari mentre sale leggermente, a 4,10, il colpo esterno. Per i bookie gli attacchi dovrebbero prevalere sulle difese, con il Goal a 1,60, avanti rispetto al No Goal proposto a 2,15. Per quanto riguarda il finale al termine dei novanta minuti, il risultato esatto più probabile è l’1-1 a 6,80 seguito dal 2-1 a 7.80. Vale invece 35 volte la posta l’1-3 a favore dei ragazzi di Italiano.

Proprio il mister dei toscani, orfano di Dusan Vlahovic, punta sul nuovo centravanti Krzysztof Piatek, già a segno negli ottavi contro il Napoli e miglior marcatore della competizione dalla stagione 2018-19 in avanti. L’acuto del polacco al Gewiss Stadium si gioca a 3,75, ma per i bookie il favorito per entrare nel tabellino dei marcatori è l’ex del match, il colombiano Luis Muriel, in quota a 1,95. (AGIPRO)