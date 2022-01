ARTETA, Vlahovic? Non commento le voci di mercato

"C'è ottimismo per la chiusura dell'affare Vlahovic a gennaio?". È una delle domande poste a Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, in conferenza stampa. Questa la risposta del tecnico dei gunners: "Mi dispiace deludervi ma non commento alcuna voce di mercato. Non l'ho mai fatto e non comincerò adesso. Ciò che mi interessa di più è avere giocatori in forma e in salute e tirare fuori il massimo da loro. Abbiamo una strategia per far crescere e migliorare la squadra e se sarà possibile proveremo a farlo, ma sappiamo che in questa sessione sarà difficile".