ARNAUTOVIC, Italia eccezionale. L'Austria non la teme

ROMA, 24 GIU - Giocare a Wembley sarà fantastico, ma non saremo lì in vacanza e vedere lo stadio, ma per vincere la partita. Sembra possa finire male quando ti dicono che nessuno segna all'Italia da undici partite, ma non ci deve importare: giocheremo contro una squadra eccezionale, di livello mondiale, le cui statistiche dicono tutto. Ma è una partita e non dobbiamo temerla. In 90' può accadere di tutto". Dal ritiro dell'Austria parla l'ex interista Marko Arnautovic, che sabato sarà il pericolo pubblico n.1 per la difesa azzurra. "Quello che Bonucci e Chiellini hanno ottenuto insieme è incredibile - dice Arnautovic - ma non ha paura di loro".