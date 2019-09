ARM-ITA, Dopo 45' è pareggio 1-1. Chiesa...

Finisce sul punteggio di 1-1 il primo tempo della sfida valida per la qualificazione ad Euro2020 tra Armenia ed Italia. Inizio shock per la squadra azzurra, colpita al 10' da Karapetyan in contropiede. Poi Belotti ha pareggiato al 28' su un bel cross di Emerson Palmieri una partita accesa, piena di contrasti e con un'espulsione per gli armeni proprio per l'autore del gol Karapetyan. Partita sufficiente finora per Chiesa, che non ha brillato ma che comunque nel finale di primo tempo aveva servito un cioccolatino a Belotti sprecato malamente dall'attaccante del Torino.