ARGENTINA, Convocato M. Quarta, non Pezzella

L'Argentina ha diramato la lista dei convocati per le partite contro Paraguay e Peru, valide per la qualificazione al prossimo Mondiale. Per quanto riguarda la Fiorentina, c'è il nuovo acquisto Lucas Martinez Quarta nonostante l'esordio non proprio impeccabile con la maglia viola, mentre i problemi fisici limitano il capitano German Pezzella: per la seconda volta viene lasciato a casa dal CT Scaloni.

#SelecciónMayor Lista de futbolistas convocados del exterior para los próximos encuentros de Eliminatorias ante #Paraguay 🇵🇾 y #Perú 🇵🇪 pic.twitter.com/bLjBRv8IdA — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 6, 2020