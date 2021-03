ARCH. MEIS, Stadio Franchi? Vorrei dimostrare che...

L'architetto statunitense Dan Meis, che aveva disegnato e presentato nel marzo 2014 lo stadio Tor di Valle, ha parlato della decisione della nuova proprietà della Roma di non realizzare il progetto in questione, affermando che se lo sarebbe aspettato ma di voler comunque costruire il nuovo impianto giallorosso e che pertanto parlerà di un nuovo programma con Friedkin. Poi, soffermandosi sulla vicenda riguardante la Fiorentina, Meis ha detto: "Mi piacerebbe lavorare coi viola per dimostrare che gli stadi possono essere allo stesso tempo all’avanguardia e alla portata di un club più piccolo. Sono anche molto appassionato di preservare gli edifici. Negli USA ho visto diverse squadre allontanarsi da edifici che erano ancora utili e possedevano una storia incredibile, solo per costruire uno stadio nuovo ma sterile e senz’anima. Ci sono diversi stadi in Europa che potrebbero essere ristrutturati per essere all’avanguardia senza abbandonare il luogo o generazioni di storia".