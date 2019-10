ARBITRI, Le designazioni: ci sono Guida e Mazzoleni

Sono state comunicate dall'organo centrale degli arbitri tutte le designazioni per il 10° turno di Serie A in programma infrasettimanalmente. Il big match tra Napoli ed Atalanta sarà arbitrato da Giacomelli, mentre per i due arbitri protagonisti in negativo della partita di ieri sera tra Fiorentina e Lazio non c'è stato turno di stop come invece fu per Massa e Valeri. Guida sarà quarto uomo a Parma, Mazzoleni resta VAR in Udinese-Roma. Ecco l'elenco completo:

BRESCIA – INTER Martedì 29/10 h. 21.00

FABBRI

PERETTI – DI VUOLO

IV: PASQUA

VAR: AURELIANO

AVAR: SCHENONE



CAGLIARI – BOLOGNA

SACCHI

ROCCA – VILLA

IV: PEZZUTO

VAR: PAIRETTO

AVAR: RANGHETTI



JUVENTUS – GENOA

GIUA

VALERIANI – SANTORO

IV: LA PENNA

VAR: CALVARESE

AVAR: DI IORIO



LAZIO – TORINO

ORSATO

PRETI – BRESMES

IV: ABISSO

VAR: MARESCA

AVAR: FIORITO



MILAN – SPAL Giovedì 31/10 h. 21.00

PICCININI

DEL GIOVANE – TOLFO

IV: VALERI

VAR: CHIFFI

AVAR: ALASSIO



NAPOLI – ATALANTA h. 19.00

GIACOMELLI

BINDONI – LONGO

IV: DOVERI

VAR: BANTI

AVAR: MANGANELLI



PARMA – H. VERONA Martedì 29/10 h. 19.00

MANGANIELLO

IMPERIALE – ROSSI L.

IV: GUIDA

VAR: ROCCHI

AVAR: CECCONI



SAMPDORIA – LECCE

MASSA

TEGONI – CALIARI

IV: DI MARTINO

VAR: DI PAOLO

AVAR: GIALLATINI



SASSUOLO – FIORENTINA

MARIANI

DE MEO – PRENNA

IV: GHERSINI

VAR: NASCA

AVAR: MONDIN



UDINESE – ROMA

IRRATI

LO CICERO – BOTTEGONI

IV: ILLUZZI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VIVENZI