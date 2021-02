ARBITRI, Addio a Mattei: diresse Cagliari-Fiore nell'82

Si è spento, all'età di 78 anni, Maurizio Mattei, ex arbitro maceratese e designatore. Dopo aver iniziato la carriera nel 1963 diresse 82 partite in Serie C, 113 in B e 125 in A. Nel 1985, inoltre, vinse il premio Giovanni Mauro, assegnato al miglior arbitro italiano dell'anno. Nel 2005 divenne designatore dei campionati di Serie A e B fino allo scandalo Calciopoli, in cui non fu indagato: "Il presidente Carlo Ridolfi, a nome di tutta la Commissione regionale, dei Presidenti di Sezione e degli associati marchigiani si stringe attorno alla sezione di Macerata e si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa dell'ex designatore di Serie A e B Maurizio Mattei. Ciao Maurizio e grazie", questo il messaggio di cordoglio del Comitato Regionale Arbitri Marche. Ricordiamo che Mattei fu il direttore di gara di quel Cagliari-Fiorentina del campionato 1981/82 (ultima giornata) in cui annullò a Ciccio Graziani il gol dello 0-1 che avrebbe portato la Fiorentina allo spareggio per lo scudetto contro la Juventus: una partita avvolta ancora oggi nel mistero e dalle polemiche...