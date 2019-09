AQUILANI, Non ho esitato a tornare. Quei tre anni...

Alberto Aquilani, neo tecnico dell'Under 18 viola ha parlato così della sua nuova esperienza da allenatore nelle giovanili viola: "L'emozione è sempre aperto. Qua ho passato tre anni bellissimi, sia dal punto di vista calcistico che dal punto di vista personale. Con mia moglie ogni tanto parlavamo di questi tre anni e ci siamo resi conto di essere stati come a casa. Quando ho saputo che c'era l'occasione di tornare qua non ho esitato. Qua si possono fare le cose al meglio.

I tuoi ex compagni cosa ti hanno detto di questa nuova esperienza?

"Qualcuno mi ha preso in giro, mentre altri mi dicevano di continuare a giocare. Mentre io volevo fare questo, mi sono preso un anno per capire cosa are in futuro e ho preso il patentino per allenare. Volevo iniziare subito in una società importante e così è stato".

I ragazzi che alleni come sono?

"Sono giovani e devono capire che ancora non hanno fatto niente, hanno tutta la strada davanti. E la strada è molto lunga, parte sempre dal campo e dal lavoro. Cerco di trasmettere a loro la mia esperienza e i miei consigli. Hanno già un'età dove capiscono quello che gli dico e quindi per me questa è una categoria perfetta. Nuova ma molto importante perché non ci sono le pressioni di un campionato Primavera, quindi di conseguenza non richi di bruciare nessun giovane. Cresciamo tutti, sia io che loro".