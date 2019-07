APOLLONI, Il Parma sarebbe stato ottimo per Balotelli

L'allenatore ed ex calciatore del Parma Luigi Apolloni ha parlato nel pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà, del futuro di Mario Balotelli, obiettivo di mercato anche della Fiorentina: "Il Parma sarebbe stata per lui un'opportunità importante per riproporsi nel campionato italiano e cercare di nuovo la convocazione in Nazionale, ma i ducali hanno preferito poi puntare su Inglese. Poteva essere una rivalutazione importante".