ANTONELLI, Ribery? Colpo a effetto. Su De Paul...

Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Stefano Antonelli su alcune mosse che hanno riguardato la Fiorentina: "Con Ribery i viola hanno dato un messaggio chiaro: il nuovo percorso ìè sui giovani. E accanto ai giovani mancavano quelli più esperti e carismatici. Caceres in difesa, Badelj tra i centrocampisti e Ribery lì davanti sono i giocatori giusti per aiutare i più giovani. Il francese è stato il colpo ad effetto, darà tanto anche nello spogliatoio. De Paul? Credo che ci sia stata una gestione del mercato non proprio congeniale. Si tratta di un giocatore importante, soprattutto in questo mercato un po’ dopato. Credo sia mancata l’offerta pari alle esigenze dell’Udinese. Il mercato dell'argentino si costruisce nei mesi precedenti, non gli ultimi giorni".