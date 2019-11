ANTOGNONI, Verona solido. Ribery e Chiesa...

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina e storico numero 10 dei viola, ha parlato così a L'Arena alla vigilia della gara contro il Verona. Queste le sue parole: "L’esordio ovviamente è una cosa che non dimenticherò mai. All’inizio ero un po’ emozionato, ma poi quando si inizia a giocare si pensa solo al campo e si cerca di non pensare al resto. Ricordo molto bene Mascetti. Non ho aneddoti particolari, ma sicuramente è stato un ottimo calciatore e un bravissimo dirigente: lo scudetto del 1985 credo ne sia una grande dimostrazione. Ci sono tanti calciatori importanti nella storia del Verona. Da Larsen Elkjaer a Briegel: campioni fortissimi con i quali ci scontravamo anche in Nazionale. Ma ricordo anche molti italiani, da Fanna a Di Gennaro, da Zigoni, che stava con la pelliccia in panchina, a Sacchetti e Bruni nell’anno dello Scudetto. È difficile ricordare tutti gli ottimi giocatori che hanno indossato la maglia dell’Hellas. Sicuramente le due piazze, Firenze e Verona sono simili nella grande passione e nel grande attaccamento ai propri colori. I gialloblù hanno dimostrato di essere una buona squadra, ma anche la Fiorentina, a parte la partita con il Cagliari, ha fatto vedere delle ottime cose in questa prima fase del campionato. Sarà sicuramente un bel match. La Fiorentina veniva da una stagione in cui molte cose non sono andate come speravamo. Quest’anno siamo ripartiti con molti calciatori nuovi rispetto allo scorso campionato, alcuni anche molto giovani, per cui è normale che ci vorrà ancora un po’ di tempo per raggiungere i livelli che ci auguriamo, anche se c’è da dire che forse avremmo meritato qualche punto in più. Il Verona invece ha mostrato molta solidità e delle buone individualità. La classifica credo rispecchi quanto ha dimostrato l’Hellas fino ad oggi. Juric è bravo. Anche nelle sue precedenti esperienze aveva dimostrato delle ottime capacità. Come ho detto, il Verona unisce solidità difensiva a individualità con buone capacità tecniche e questo è molto importante in Serie A. La Fiorentina ha molti calciatori in grado di decidere la partita. Per noi sarà importante il ritorno in campo di Ribery, ma anche Chiesa ha fatto vedere in Nazionale di essere in un buon momento di forma e condizione atletica. Per adesso abbiamo dimostrato di aver trovato il gol con tanti giocatori diversi, per cui vedremo".