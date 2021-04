ANTOGNONI, Mini-festa a sorpresa al CS: "Grazie"

Giornata di festa in casa Fiorentina, visto che compie gli anni Giancarlo Antognoni. L'attuale club manager viola, quest'oggi, è stato infatti accolto con una piccola sorpresa all'interno del Centro Sportivo, visto che lo staff tecnico, a partire dall'allenatore Iachini, e anche quello medico gli avevano preparato una torta per i suoi 67 anni. Il momento è stato pubblicato da Antognoni stesso sul suo profilo social, con la didascalia: "Grazie ragazzi per la bellissima sorpresa".