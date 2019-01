ANTOGNONI, Benassi? Ha fatto quel che doveva. Var..

Giancarlo Antognoni, club manager viola, ha commentato in mixed zone i temi relativi alla vittoria odierna per 4-3 contro il Chievo: "Partita combattuta, molti episodi da rivedere sia a favore che a sfavore. Noi abbiamo da recriminare sul rigore un po' dubbio di Gerson. Era importante ottenere i tre punti per riprendere il cammino verso l'Europa. Chiesa? Oggi ha dimostrato di essere oltre che un trascinatore anche un giocatore che, quando gli capita l'occasione, la mette dentro. Poi in dieci contro undici sia lui che Muriel hanno galvanizzato un po' questa fase offensiva. Espulsioni? Oggi Benassi penso che abbia fatto quello che doveva fare: ha salvato quasi il gol, che poi sfortunatamente ha parato. Con i giovani che abbiamo abbiamo anche la possibilità di fare gol viste le caratteristiche di questa squadra, molto offensive. Abbiamo trovato un Chievo molto determinato, gli otto punti di questa squadra li penalizzano ma possono ancora sperare di giocarsi la salvezza. Var? C'è qualcosa da rivedere, qualsiasi episodio succeda in area si valuta anche affrettatamente. Ci vogliono delle regole ben strutturate, altrimenti si va incontro a queste cose. Lafont? Ha avuto quel problemino del gol subito, in quel caso la Var ci ha aiutato. Però poi ha fatto delle buone parate come nel rigore, che ha cambiato l'andamento della partita. Roma? La Coppa Italia è un obiettivo importante, ci puntiamo molto e mercoledì c'è l'occasione di giocarci i quarti. Il pubblico sarà dalla nostra parte, oggi parevano più numerosi i nostri di quelli del Chievo... Abbiamo iniziato bene la settimana qui a Verona, ora testa alle prossime gare".