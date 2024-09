ANGELOZZI, Distefano è partito molto bene, Sené indietro ma...

Fonte: Lady Radio

FirenzeViola.it

Guido Angelozzi, ds del Frosinone, ha parlato dei due prestiti viola Distefano e Sené: "Il primo è più avanti grazie all'esperienza fatta lo scorso anno alla Ternana. Infatti è partito molto bene, ha fatto già due gol ed è molto professionale, non me lo aspettavo. Sené tra qualche anno sarà titolare in serie A perché ha una progressione importante anche se deve ancora crescere dal punto di vista tecnico. Al momento è indietro rispetto ai compagni ma è un 2004 e con il tempo si farà valere".