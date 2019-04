ANCORA SEMPLICI, Ora ci aspettano tutte finali

Ai microfoni di Radio Blu il tecnico viola Leonardo Semplici parla ancora della sfida vinta contro l'Empoli ai calci di rigore: "Non è stata una bella partita, ma questo dipende anche dagli avversari che hanno giocato in difesa. Noi abbiamo cercato di sbloccare la gara ma non ci siamo riusciti, anche se nel secondo tempo abbiamo fatto bene. Ci hanno anche negato un rigore solare, ma ci siamo meritati la qualificazione. Da ora in poi saranno tutte finali, purtroppo non sempre va avanti chi merita. Mi auguro di trovare una squadra che come noi vuol fare la partita, noi abbiamo fiducia in noi stessi. Senza Acosty abbiamo cambiato, siamo passati al 4-3-1-2, specialmente per dare sostegno a Zohore. Siamo ancora un po' lenti, ma era la seconda volta che giocavamo con questo modulo, però mi è piaciuto lo spirito della squadra".