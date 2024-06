AMRABAT, Intitolati ai fratelli i campi del De Zuidvogels

© foto di giacomo.galassi

In attesa di novità sul proprio futuro, Sofyan Amrabat è stato nel weekend con il fratello Nordin nei campi che lo hanno visto crescere da bambino per un evento speciale. Come riporta il sito gooieneemlander.nl, l'HSV De Zuidvogels ha accolto i due giocatori con grande affetto, accerchiati dai tanti bambini accorsi ad acclamare il giocatore della Fiorentina e il fratello che gioca all'AEK Atene. Un campo sarà intitolato a Sofyan, l'altro a Nordin: d'ora in poi chi si allenerà nella squadra di Huizen, Paesi Bassi, giocherà alla Amrabat Arena.