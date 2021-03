AMRABAT, Convocato dal Marocco per la sosta

La nazionale marocchina ha diramato la lista dei convocati per gli impegni contro Mauritania e Burundi, in programma rispettivamente il 26 e 30 marzo. Nell'appello figura anche il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat. Di seguito tutto l'elenco.

Portieri: Bounou, El Kajuoi, Zniti.

Difensori: Saiss, Chakla, Aguerd, Feddal, Hakimi, Masina, Dirar, Chebake.

Centrocampisti: Amrabat, Jabrane, Amallah, Tannane, Taarabat, Barkok.

Attaccanti: Ziyech, Aboukhlal, El Haddadi, En-Nesyri, El Arabi, El Kaabi, Rahimi.

اللائحة الكاملة المستدعاة من طرف الناخب الوطني السيد وحيد حاليلوزيش للمبارتين المقبلتين لحساب الجولتين 5 و 6 من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2021🇲🇦

