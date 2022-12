AMRABAT, Celebra Nouri dopo la vittoria con la Spagna

Il Marocco non ha dimenticato Abdelhak Nouri e ha omaggiato lo sfortunato calciatore al termine della partita contro la Spagna, che ha sancito lo storico approdo dei Leoni dell'Atlante ai quarti di finale di un Mondiale. L'intera squadra si è fatta ritrarre con la maglia numero 34 e il nome del giocatore olandese, ma di origine marocchina. L'allora giocatore dell'Ajax ebbe l'8 luglio 2017 un'aritmia cardiaca nel corso di un'amichevole contro il Werder Brema che gli ha procurato un danno cerebrale permanente. Sofyan Amrabat, perno della nazionale e della Fiorentina, porta in viola lo stesso numero proprio in suo onore, ed è proprio lui a tenere la maglia di Nouri nella foto, qua sotto proposta dal profilo Twitter dell'Ajax::