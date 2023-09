AMRABAT, 0' in campo ma in Premier fa già parlare di sé

FirenzeViola.it

Nonostante non abbia ancora esordito con la maglia del Manchester United Sofyan Amrabat fa già parlare di sè in Inghilterra. Il Telegraph spiega infatti come il calciatore, che ha fatto un mondiale brillante, non sia semplicemente il calciatore ad aver contrastato Mbappe nel video diventato virale su tutti i social.

Il giornale inglese si sofferma infatti sulle sue caratteristiche tecniche ma anche sulla sua duttilità che gli ha permesso di rendere ad ottimi livelli anche con la Fiorentina che ha uno stile di gioco completamente diverso rispetto a quello del Marocco. Il centrocampista ha infatti reso molto bene sia da vertice basso in un sistema di gioco come quello di Regragui in cui il suo compito principale era il recupero palla sia nella formazione di Italiano in cui non solo si doveva occupare di interdire il gioco avversario ma doveva anche impostare e dettare il tempo di gioco alla squadra.