AMICHEVOLI, La Roma pareggia 1-1 con l'Olympiacos

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - La Roma, contro l'Olympiacos, pareggia 1-1 nell'ultima amichevole in terra italiana prima della partenza per la tournée nel Regno Unito. Nel match giocato allo stadio 'Manlio Scopigno' di Rieti è Lorenzo Pellegrini, su rigore, ad aprire le marcature al 17° minuto mentre il pareggio greco, sempre su rigore, lo firma Rodinei ancora nel primo tempo. Nella ripresa esordio per Dovbyk che devia il sinistro in porta di Dybala e per poco non inganna Tzolakis, senza però riuscire a andare in rete. (ANSA).