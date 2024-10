AMELIA, De Gea? I portieri forti fanno così. Non capisco...

Intervistato da TMW a Viareggio per la cena tenutasi ieri tra i Campioni del Mondo di Berlino 2006, Marco Amelia ha detto la sua su De Gea: "I portieri forti fanno così. È stato fermo, lontano da un club, ma si è sempre allenato e ha fatto in modo di essere pronto a qualsiasi chiamata. La cosa strana è che non è stato chiamato prima, è assurdo che non si sia chiamato un portiere forte come lui: anche il non essere rimasto al Manchester fatico a capirlo, ma come ho detto prima per De Rossi i valori vengono fuori".

Fonseca al Milan?

"Quando sei allenatore di un club così importante devi convivere con l'idea che i risultati fanno la differenza. Paulo ha le spalle larghe, sa gestirle bene a livello mentale queste situazione, dipende tutto da come rispondono i ragazzi, che sono quelli che vanno in campo e trasmettono ai tifosi quello che vediamo: il Milan è una maglia importante, di un club che ha vinto tantissimo. I ragazzi devono quindi capire dove sono, per uscire dall'altalena di risultati che genera queste insicurezze che non fanno bene".