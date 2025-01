ALTAFINI, Quando andai alla Juve c'era anche la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

"Il Napoli è una squadra che merita il primo posto. Il popolo del Napoli è sempre entusiasta, ai miei tempi portavamo sempre 80mila persone allo stadio. A casa mia sono tutti tifosi del Napoli e devo nascondermi in camera quando giocano le altre squadre". Così José Altafini, ex grande attaccante di Napoli, Milan e Juventus, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul Napoli capolista in campionato.

Altafini core 'ngrato e il suo passaggio dal Napoli alla Juve: "Core 'ngrato è quello che va via e lascia la squadra. Io non ho lasciato la squadra. Avevo un contratto che finiva a giugno ed ero libero. Nessuno mi ha detto rimanere a Napoli. In quel momento si erano interessate Fiorentina, Roma, Juve e Sampdoria. Non sono andato via come Higuain, venduto per 90 milioni. Sono andato via perché nessuno mi ha trattenuto. Core 'ngrato sono loro, non io".