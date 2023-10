ALLEGRI, Si guarda il 5° posto. Da martedì testa ai viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri si presenta ai microfoni di Sky, dopo la vittoria sul Verona, da primo in classifica e ammette: "La classifica si guarda, va guardata perché dietro... abbiamo preso dei punti momentaneamente, ci sono degli scontri diretti e bisogna guardare il quinto posto". E' normale che vederci in testa ora è una bella sodidisfazione, soprattutto per i ragazzi, tanti, per la prima volta... stasera penso che tra tutti quelli che erano in campo e in panchina.... in campo penso siano stati in testa solo tre, quindi è una bella soddisfazione perchè meritata

Poi spiega di aver sorriso beffardamente alla fine perché: "Il calcio è micidiale, hai 95 minuti per vincere la partita, ti annullano due gol e poi segni dopo una ribattuta sul palo. La squadra ha creduto in questa vittoria fino alla fine e lo ha fatto in modo ordinato"

In conferenza stampa prosegue su questi concetti pensando già alla Fiorentina: "Ora bisogna stare equilibrati, abbiamo allontanato il quinto posto e ora bisogna digerire la vittoria e non esaltarsi per quanto fatto. (...) La squadra sta crescendo dal punto di vista dell'autostima, la serenità con cui affronta le partite. Da martedì bisogna pensare alla Fiorentina, bisogna continuare a lavorare, migliorare. Le vittorie danno una spinta importante, ma adesso serve far regnare l'equilibrio"

Su possibile partita della svolta Allegri però spiega: "Non cambia la stagione, è iniziata da dieci partite. Dobbiamo tenere questa media per entrare nelle prime quattro, abbina tanti margini di miglioramento soprattutto e a livello di esperienza e queste partite aiutano”.