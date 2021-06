Rino Gattuso è un punto di riferimento per molti tecnici, come Gennaro Volpe confermato sulla panchina della Virtus Entella che a Repubblica ha confessato: "Mi rivedo in Gattuso, come trascorsi in campo e carattere, anche se possiamo avere idee diverse dal punto di vista tattico. Ammiro il suo carisma e la gestione del gruppo".