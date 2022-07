ALBERTINI, Parole di Sacchi? Antico e superficiale

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Mi dispiace sentire queste parole superficiali e antiche e senza approfondimento, personalmente sto lavorando per migliorare quello che sarà il futuro". Il responsabile del settore tecnico della Figc, Demetrio Albertini, replica alle critiche prima di Sacchi e poi di Zaccheroni, due suoi ex 'maestri', sulle modalità di accesso al corso allenatori di Coverciano a loro dire troppo sbilanciate a favore degli ex calciatori. "Lo sport mi ha insegnato che la meritocrazia vince sempre - ha detto all'ANSA -, non c'è scritto da nessuna parte che un bravo giocatore diventerà anche un bravo allenatore. Qui parliamo dei criteri di ammissione che sono tutti migliorabili, ma sono anche discutibili. In fatto di apertura ai non calciatori l'Italia con sei tecnici in Serie A a guardare i numeri è seconda in Europa solo alla Germania". (ANSA).