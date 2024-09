ALBERT, I precedenti nella storia viola dei gol all'esordio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Segnare una doppietta all’esordio assoluto in una gara ufficiale in maglia viola nel mese di settembre come ha fatto Gudmundsson contro la Lazio non è una novità. Come evidenzia questa mattina La Nazione, proprio in occasione della prima gara ufficiale della storia della Fiorentina, contro il Pisa il 3 ottobre 1926, Volk andò a segno per due volte di fronte al pubblico di via Bellini. L’anno successivo fu il turno di Miconi che bucò due volte la difesa ternana. Arrivando nel nuovo millennio ricordiamo il tris all’esordio di Nuno Gomes a Salerno in Coppa Italia nel settembre 2000 e la doppietta di Riganò al “Franchi”, ancora a settembre, ma del 2002, contro il Castel di Sangro in Serie C2.

Il mese di settembre portò bene anche ad Osvaldo che, nel 2007, andò in gol due volte a Livorno in campionato alla sua “prima” in viola. Aggiungiamo - dimenticato dal quotidiano - la doppietta di Luis Muriel nel gennaio 2019.