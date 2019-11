AGOSTINI, Pioli dovrà togliere la paura ai giocatori

L'ex calciatore Massimo Agostini è intervenuto a Stadio Aperto, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare di Milan: "Chiedere alla squadra di lottare per la Champions mi sembra improbabile. Purtroppo ha iniziato il campionato in difficoltà, in uno stato confusionale di tutti, dei nuovi acquisti, del tecnico, della società. Avevano finito in crescendo con Gattuso e l'esclusione dalle Coppe o altro ha cambiato il modo di stare in campo e di pensare. E' in difficoltà ancora, anche se ha vinto con la Spal. Si potrà lavorare meglio ora, ma forse la Spal meritava qualcosina in più. Ha vinto il Milan grazie ad un giocatore che è stato fischiato. Pioli deve lavorare tanto, molti giocatori hanno paura di fare la giocata. Qualcuno non azzarda neanche il dribbling. Il tecnico dovrà lavorarci. Giampaolo non è riuscito a levare queste paure e a portare il suo credo. Ieri un mezzo sorriso, ma c'è da lavorare, perché è gravemente ferito".