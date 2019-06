AGOSTINELLI, Prenderei subito Cutrone. Zurkowski...

L'allenatore e opinionista televisivo, Andrea Agostinelli, ha parlato così di qualche tema in casa viola: “Chiesa sta letteralmente trascinando l’Under 21, contro la Polonia è un po’ calato nel secondo tempo ma è normale. Non può mica fare tutto da solo. Dovrebbe limitare in alcuni frangenti l’istinto, pensare di più. Secondo me a sinistra rende più che a destra. Zurkowski è un buon giocatore, all’Europeo sta facendo bene. Mandragora ha qualità ma al momento come regista gli preferisco Veretout, poi bisogna dire che Firenze non è Udine come pressioni e ambizioni. Cutrone lo prenderei sempre invece, non ti fa innamorare per il bel calcio ma segna tanto”.