AGOSTINELLI, ACF, Lazio e Roma in lotta per l'Europa

Andrea Agostinelli ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb per provare ad anticipare i temi del prossimo Fiorentina-Lazio e dire la sua sulla corsa alla zona Europa League, lotta che riguarda sia i viola che i biancocelesti, sua ex squadra: "La Lazio credo che debba puntare all'Europa League: oggi è questo il traguardo, non credo al quarto posto e per me deve combattere per questo obiettivo. La partita contro la Fiorentina è difficile perchè la Lazio incontra una squadra che fa del gioco e delle azioni da gol le sue armi migliori. Il tallone d'Achille è quando la palla ce l'hanno gli altri: chi vuol fare sempre la partita e si propone con tanti giocatori nella metà campo avversaria poi concede quando gli altri ripartono. Ma la è squadra rivelazione. Per la corsa all'Europa League per me se la giocano Fiorentina, Roma e Lazio"

Agostinelli ha commentato anche la cessione di Dusan Vlahovic, passato dalla Fiorentina alla Juventus: "Mi metto nei panni del tifoso della Fiorentina e visto l'amore che hanno, queste sono sconfitte a tavolino.. Oggi purtroppo il calcio non dà spazio a sentimentalismi, da anni è così. C'è delusione a Firenze perchè è andato alla Juve e questo asse Fiorentina-Juve negli ultimi anni c'è stato parecchio. Se la Fiorentina comunque continua con il progetto di fare una squadra importante può andare avanti lo stesso. Cabral è un buon giocatore. Di fronte a certe valutazioni Commisso ha fatto bene a darlo via se poi fa la squadra. Sinceramente pensavo che Vlahovic andase all'estero"