AG.KROLDRUP, Vuole restare a Firenze ma...

Fra i giocatori che a giugno vedranno scadere il proprio contratto c'è anche il difensore danese della Fiorentina, Per Kroldrup. La redazione di Tuttomercatoweb.com ha contattato in esclusiva il procuratore del giocatore, Ippolito Gallovich. "Per clinicamente è guarito, ma ogni volta che riprende ad allenarsi a ritmo partita il dolore torna a riacutizzarsi. Speriamo di rivederlo preso in campo".

Per quanto riguarda la trattativa per il rinnovo di contratto. Del rinnovo non ne abbiamo ancora parlato con la società viola, ma è anche normale visto che non è ancora pronto. Lui farebbe ogni sforzo per rimanere a Firenze, spetta a questo punto alla società scegliere cosa fare. Non posso dire se sarà un rinnovo facile o meno. Nella mia carriera ho visto dei rinnovi etichettati come una semplice formalità trasformarsi in ben altro e trattativa difficili invece non esserlo".