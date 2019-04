AG.GIROUD, Su di lui tutte le big italiane

Olivier Giroud è uno dei gioielli più richiesti del calcio internazionale. Capocannoniere della Ligue 1, centravanti classe 1986 del Montpellier, è valutato dalla società transalpina almeno 16 milioni di euro e sulle sue tracce ci sarebbero con forza l'Arsenal ed il Napoli. Per saperne di più Tuttomercatoweb.com ha contattato il ds dei transalpini, Bruno Carotti. "La nostra volontà è chiara ed è quella di trattenere il giocatore, ma abbiamo un accordo per non fermare la sua crescita. Il suo prezzo sarà definito da come giocherà e soprattutto su quelle che saranno le offerte. Ok, è chiaro, il giocatore è monitorato da tante società, da tanti grandi club. Presto faremo il punto con Olivier sul suo futuro, ma non ancora, non adesso".